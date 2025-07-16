Платіж зарахується правильно – українцям розповіли, як потрібно платити за газ

Вже сформовані платіжки за червень за газ. Наразі паперові версії "на шляху" до поштових скриньок українців.

Як правильно платити за газ?

Українці можуть оплатити послуги онлайн, однак їм слід бути вельми уважними, пише 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зокрема слід перевірити кілька речей:

введений правильний особовий рахунок;

зазначено саме ГК "Нафтогаз України".

Це — гарантія того, що платіж зарахується правильно,

– наголосили у компанії.

Українці можуть платити будь-яким зручним для себе способом:

особистим кабінетом; чат-ботами GASUA у Viber чи Telegram; сайтом gas.ua.

Зверніть увагу! На сайті можна оплатити тариф за газ навіть без реєстрації.