Розмір пенсії за віком: як правильно її розрахувати

Розмір пенсії залежить від двох конкретних показників. Йдеться про страховий стаж та отриману зарплату, з якої сплачувалися страхові внески.

Як розраховувати розмір пенсії за віком

Зокрема розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" мова йде про спеціальну формулу. Річ у тім, що розмір пенсії за віком розраховується за схемою П = Зп × Кс, де:

П (пенсія) – сума пенсії, яку особа отримуватиме кожного місяця;.

– сума пенсії, яку особа отримуватиме кожного місяця;. Зп (заробітна плата) – середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд;

– середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд; Кс (коефіцієнт страхового стажу) – тривалість страхового стажу.

Чим довше працювала людина, та чим довше вона сплачувала страхові внески, тим вищий буде її коефіцієнт цифра. Він зокрема залежить від двох показників:

Кількість відпрацьованих місяців (загальний стаж); величина оцінки одного року стажу (у солідарній пенсійній системі кожен рік роботи надає 1%).

Важливо! Для розрахунку коефіцієнта береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу, і у результаті має вийти коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.