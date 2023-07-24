Як зняти показники з газового лічильника, щоб отримати менші комунальні
Від правильності зняття показів залежить сума комунальних послуг, яку ви будете оплачувати в кінці місяця. Лічильники газу мають дуже різні відлікові пристрої, про те як працювати з будь-яким з них ми докладно розкажемо у цій статті.
Як зняти показники з лічильника
Перш ніж починати зняття показів, необхідно зрозуміти якого типу пристрій перед вами. Існує два варіанти лічильників:
- механічний – виглядає як барабан із цифрами;
- електронний – екран з цифровими значеннями.
Читайте також: Чи зростуть тарифи на газ узимку: у "Нафтогазі" дали обнадійливу обіцянкуЗверніть увагу! Фіксувати цифрове значення потрібно зліва направо, пропускаючи нулі на початку. Цифри, що знаходяться після коми або позначені червоним – записувати непотрібно.
Коли потрібно фіксувати показники лічильників
Традиційно, покази фіксуються до 1 числа наступного місяця. Подача даних, зазвичай, відбувається з 1 до 5, відповідно. Дата подачі показів визначається окремо кожним постачальником. Дізнайтесь точні терміни у вашій установі.
Як подати показники лічильників
Раніше подати покази можна було просто телефоном. Однак, поступово Нафтогаз обмежує користувачів і наполягає на використанні власних сервісів.
Читайте також Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для трьох областей
З 28 липня у Дніпропетровській, Вінницькій та Сумській областях. показники газового лічильника можна буде передати до регулятора лише через сервіси my.gas.ua.
Де подати показники лічильника:
- чати GASUA у Viber, Telegram;
- група NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- SMS-повідомлення на номер 4647;
- особистий кабінет my.gas.ua.
Тарифи на газ в Україні
Близько 90% українців користуються послугами компанії "Нафтогаз". Останні 10% ділять між собою інші постачальники. Як заявляє "Нафтогаз": у зв'язку з військовими діями, ціна за кубометр не буде збільшуватися до 1 травня 2024 року. Інші постачальники поки не робили подібних заяв.
Скільки коштує кубометр побутового газу у різних компаніях: