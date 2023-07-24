Як зняти показники з газового лічильника, щоб отримати менші комунальні

Від правильності зняття показів залежить сума комунальних послуг, яку ви будете оплачувати в кінці місяця. Лічильники газу мають дуже різні відлікові пристрої, про те як працювати з будь-яким з них ми докладно розкажемо у цій статті.

Як зняти показники з лічильника

Перш ніж починати зняття показів, необхідно зрозуміти якого типу пристрій перед вами. Існує два варіанти лічильників:

механічний – виглядає як барабан із цифрами;

електронний – екран з цифровими значеннями.

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Коли потрібно фіксувати показники лічильників

Фіксувати цифрове значення потрібно зліва направо, пропускаючи нулі на початку. Цифри, що знаходяться після коми або позначені червоним – записувати непотрібно.

Традиційно, покази фіксуються до 1 числа наступного місяця. Подача даних, зазвичай, відбувається з 1 до 5, відповідно. Дата подачі показів визначається окремо кожним постачальником. Дізнайтесь точні терміни у вашій установі.

Як подати показники лічильників

Раніше подати покази можна було просто телефоном. Однак, поступово Нафтогаз обмежує користувачів і наполягає на використанні власних сервісів.

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З 28 липня у Дніпропетровській, Вінницькій та Сумській областях. показники газового лічильника можна буде передати до регулятора лише через сервіси my.gas.ua.

Де подати показники лічильника:

чати GASUA у Viber, Telegram;

група NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647;

особистий кабінет my.gas.ua.

Тарифи на газ в Україні

Близько 90% українців користуються послугами компанії "Нафтогаз". Останні 10% ділять між собою інші постачальники. Як заявляє "Нафтогаз": у зв'язку з військовими діями, ціна за кубометр не буде збільшуватися до 1 травня 2024 року. Інші постачальники поки не робили подібних заяв.

Скільки коштує кубометр побутового газу у різних компаніях: