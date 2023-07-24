Как снять показатели со счетчика
Прежде чем начинать снятие показов, необходимо понять какого типа устройства перед вами. Существует два варианта счетчиков:
- механический – выглядит как барабан с цифрами;
- электронный – экран с цифровыми значениями.
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Когда нужно фиксировать показатели счетчиков
Традиционно показатели фиксируются до 1 числа следующего месяца. Подача данных обычно происходит с 1 до 5, соответственно. Дата подачи показов определяется по отдельности каждым поставщиком. Узнайте точные сроки в вашей организации.
Как подать показатели счетчиков
Раньше подать показы можно было просто по телефону. Однако постепенно Нафтогаз ограничивает пользователей и настаивает на использовании собственных сервисов.
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С 28 июля – в Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях. показатели газового счетчика можно будет передать регулятору только через сервисы my.gas.ua.
Где подать показатели счетчика:
- чат GASUA в Viber, Telegram;
- группа NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647;
- личный кабинет my.gas.ua.
Тарифы на газ в Украине.
Около 90% украинцев пользуются услугами компании "Нефтегаз". Остальные 10% делят между собой другие поставщики. Как заявляет "Нафтогаз": в связи с военными действиями цена за кубометр не будет увеличиваться до 1 мая 2024 года. Остальные поставщики пока не делали подобных заявлений.
Сколько стоит кубометр бытового газа в разных компаниях: