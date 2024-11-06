Легально і без ускладнень: як придбати дрова у лісгоспі
Після ухвалення Верховною Радою закону, що передбачає штрафи або навіть тюремне ув'язнення за зберігання дров без документів, постало питання легальної покупки. Закон покликаний боротися з нелегальними вирубками, хоча часто його обговорюють саме в контексті зберігання дров.
Як законно купити дрова
Легально придбати дрова можна в лісгоспах та на державних підприємствах, де пропонують сухостійні колоди, а не готові колоті дрова. Колоди потрібно самостійно вивезти та порубати, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова.
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Якщо ви придбали такі дрова та плануєте їх продавати, необхідно мати товарну накладну і документ купівлі-продажу з лісгоспом – це підтверджує легальність деревини.
Важливо! На власній ділянці дерева можна рубати без документів, однак у продажу часто трапляються дрова, заготовлені незаконно.
Як купити дрова в лісгоспі
Для придбання дров у лісгоспі необхідно:
- Звернутися до найближчого лісгоспу або лісництва.
- Отримати рахунок для оплати.
- Оплатити рахунок через термінал у лісництві, відділення банку або онлайн-банкінг.
- Після оплати узгодити питання доставки дров. Якщо потрібні послуги транспорту, їх оплачують окремо.
Зауважте! Контакти відповідальних за продаж дров можна знайти на сайтах або Facebook-сторінках обласних управлінь лісового господарства та лісгоспів.