Як законно купити дрова

Легально придбати дрова можна в лісгоспах та на державних підприємствах, де пропонують сухостійні колоди, а не готові колоті дрова. Колоди потрібно самостійно вивезти та порубати, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова.

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Якщо ви придбали такі дрова та плануєте їх продавати, необхідно мати товарну накладну і документ купівлі-продажу з лісгоспом – це підтверджує легальність деревини.

Важливо! На власній ділянці дерева можна рубати без документів, однак у продажу часто трапляються дрова, заготовлені незаконно.

Як купити дрова в лісгоспі

Для придбання дров у лісгоспі необхідно:

Звернутися до найближчого лісгоспу або лісництва. Отримати рахунок для оплати. Оплатити рахунок через термінал у лісництві, відділення банку або онлайн-банкінг. Після оплати узгодити питання доставки дров. Якщо потрібні послуги транспорту, їх оплачують окремо.

Зауважте! Контакти відповідальних за продаж дров можна знайти на сайтах або Facebook-сторінках обласних управлінь лісового господарства та лісгоспів.