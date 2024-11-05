Як отримати виписку на дрова

Передусім, громадяни повинні звернутися до найближчого лісництва з заявою на отримання дров. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.

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Після звернення посадова особа лісництва приймає заяву, розраховує вартість та видає довідку з реквізитами для оплати дров у найближчому поштовому або банківському відділенні.

Що далі:

  • після оплати квитанція додається до заяви;
  • посадова особа лісництва під час візиту до лісгоспу затверджує заяву та передає її в бухгалтерію для виписування наряду на відпуск дров.
  • виписаний наряд перевіряється головним бухгалтером на предмет надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства, після чого він підписується посадовими особами та скріплюється печаткою.

Зауважте! Уповноваженими особами для видачі паливних дров є директор, головний лісничий та головний інженер підприємства.

Для отримання дров'яної деревини необхідно мати з собою копію паспорта та ідентифікаційного коду. Вивезення дров здійснюється транспортом покупця.