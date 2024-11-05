Как получить выписку на дрова
Прежде всего, граждане должны обратиться в ближайшее лесничество с заявлением на получение дров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины.
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После обращения должностное лицо лесничества принимает заявление, рассчитывает стоимость и выдает справку с реквизитами для оплаты дров в ближайшем почтовом или банковском отделении.
Что дальше:
- после оплаты квитанция прилагается к заявлению;
- должностное лицо лесничества во время визита в лесхоз утверждает заявление и передает его в бухгалтерию для выписки наряда на отпуск дров.
- выписанный наряд проверяется главным бухгалтером на предмет поступления средств на расчетный счет предприятия, после чего он подписывается должностными лицами и скрепляется печатью.
Обратите внимание! Уполномоченными лицами для выдачи топливных дров является директор, главный лесничий и главный инженер предприятия.
Для получения дровяной древесины необходимо иметь с собой копию паспорта и идентификационного кода. Вывоз дров осуществляется транспортом покупателя.