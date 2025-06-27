Росія готується видобувати українську нафту на окупованих територіях

Росія хоче здійснювати видобуток української нафти в Азовському морі. Там начебто знайдено значні поклади. Зараз відомо про більш як 20 підводних нафтових та газових родовищ, які хоче використати Росія.

Що відомо про видобуток Росією української нафти на ТОТ

Агенція Роснедра підтвердила наявність відповідних покладів. Ймовірно, Росія планує реалізувати ще радянський проєкт з видобутку ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

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Скориставшись безкарністю і воєнною окупацією, росіяни намагаються реалізувати плани часів СРСР. За словами Єжикова, з листопада 2023 року ведеться камеральна обробка архівної геологічної документації, а всього в Азовському морі виявлено 22 перспективні нафто- та газоносні структури,

– йдеться у повідомленні Бердянської МВА.

Москва готується не тільки активно видобувати українські ресурси, а ще й інтегрувати їх в російську економіку. Уже відомо, що Росія має перелік родовищ, які планують експлуатувати.

Зверніть увагу! Проводити геологорозвідувальні роботи на цій території росіяни планують з 2026 по 2030 роки.