Росія обходить санкції через нову методу відвантаження газу: як це відбувається
Джерело:Reuters
Росія використовує схему "борт-у-борт" для вивантаження газу. Саме за здійсненням цієї процедури помітили підсанкційний газовоз Pioneer.
Що відомо про цю схему
Перевалку газу за методою "борт-у-борт" з Pioneer помітили біля Суецького каналу. Стало відомо куди переправлялася ця сировина.
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Моніторинговий сервіс TankerTrackers повідомляє, що газовоз Pioneer передавав сировину на непідсанкційний танкер New Energy. Судно-отримувач належить компанії з ОАЕ.
Зверніть увагу! Газовоз Pioneer потрапив під санкції 23 серпня. Причиною введення обмежень стала участь у тіньовому експорті зрідженого природного газу (LNG). З заводу Арктик LNG-2 забирав сировину не тільки Pioneer. Танкер Asya Energy, що також завантажив цей продукт, потрапив під аналогічні санкції.