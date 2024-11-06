Енергосистема України: як росіяни намагатимуться розхитати ситуацію цьогоріч
Зараз Україні вдається обходитись без відключень. Однак є велика ймовірність, що росіяни спробують знову занурити українців у темряву.
Як росіяни спробують пошкодити енергосистему України
Експерт Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що, на його думку, цьогоріч росіяни повторюватимуть тогорічний сценарій. Йдеться про ураження підстанцій, які фактично є мостом між споживачем та виробником.
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Коли розбивається ця ланка передачі від виробника електроенергії до споживача, то для АЕС з'являються проблеми. Можна навести приклад щодо ситуації з російськими ударами цієї весни по теплових електростанціях. На мою думку, основною ціллю Росії тоді було вивести з експлуатації теплові блоки та ТЕЦ, тобто маневровану генерацію.
Корольчук уточнює, що при такій ситуації є два імовірні сценарії:
- відключення промисловості та споживачів;
- створення додаткового навантаження на блоки АЕС.
Потрібно розуміти, що для точного оцінювання наслідків таких обстрілів необхідно враховувати й інші фактори. Зокрема, у який період відбудеться пошкодження енергосистеми.
Втім ми не знаємо чи насправді Росія наважиться бити саме по ядерних об'єктах. Припускати, що таке може трапитися, ми можемо. Однак тоді, з міжнародної точки зору, це спричинить резонанс,
– наголошує Юрій.
Чи зможе Україна уникнути блекауту
У коментарі 24 Каналу експертка Олена Лапенко наголосила не непередбачуваності обстрілів, які здійснюють росіяни. Водночас потрібно розуміти, що Україна уже має певний досвід виходу з найгірших сценаріїв.
Хороша новина полягає в тому, що все ж таки сподіваємось, що ефективність роботи нашої ППО посилюється, також енергетики вже мають значний досвід, як впоратись з наслідками російських атак, в нас є резерви обладнання. Тому сподіваємось, найгірших сценаріїв вдасться уникнути.
Зверніть увагу! Росіяни уже декілька разів уражали підстанції, що видають потужності, вироблені АЕС.