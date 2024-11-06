Енергосистема України: як росіяни намагатимуться розхитати ситуацію цьогоріч

Зараз Україні вдається обходитись без відключень. Однак є велика ймовірність, що росіяни спробують знову занурити українців у темряву.

Як росіяни спробують пошкодити енергосистему України

Експерт Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що, на його думку, цьогоріч росіяни повторюватимуть тогорічний сценарій. Йдеться про ураження підстанцій, які фактично є мостом між споживачем та виробником.

Читайте також Побив історичний максимум: в очікуванні перемоги Трампа біткойн виріс до 75 тисяч доларів

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Коли розбивається ця ланка передачі від виробника електроенергії до споживача, то для АЕС з'являються проблеми. Можна навести приклад щодо ситуації з російськими ударами цієї весни по теплових електростанціях. На мою думку, основною ціллю Росії тоді було вивести з експлуатації теплові блоки та ТЕЦ, тобто маневровану генерацію.

Корольчук уточнює, що при такій ситуації є два імовірні сценарії:

відключення промисловості та споживачів;

створення додаткового навантаження на блоки АЕС.

Потрібно розуміти, що для точного оцінювання наслідків таких обстрілів необхідно враховувати й інші фактори. Зокрема, у який період відбудеться пошкодження енергосистеми.

Втім ми не знаємо чи насправді Росія наважиться бити саме по ядерних об'єктах. Припускати, що таке може трапитися, ми можемо. Однак тоді, з міжнародної точки зору, це спричинить резонанс,

– наголошує Юрій.

Чи зможе Україна уникнути блекауту

У коментарі 24 Каналу експертка Олена Лапенко наголосила не непередбачуваності обстрілів, які здійснюють росіяни. Водночас потрібно розуміти, що Україна уже має певний досвід виходу з найгірших сценаріїв.

Олена Лапенко Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості, аналітичний центр DiXi Group Хороша новина полягає в тому, що все ж таки сподіваємось, що ефективність роботи нашої ППО посилюється, також енергетики вже мають значний досвід, як впоратись з наслідками російських атак, в нас є резерви обладнання. Тому сподіваємось, найгірших сценаріїв вдасться уникнути.

Зверніть увагу! Росіяни уже декілька разів уражали підстанції, що видають потужності, вироблені АЕС.