Війна Росії проти України впливає на економіку країн ЄС

Російське вторгнення в Україну спричинило зростання вартості суверенних позик для країн Східної Європи. Від початку повномасштабної війни вартість позик зросла приблизно на 0,5%.

Як змінилися економічні показники

Згідно з прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, вплив війни чітко відчувається у Центральній та Східній Європі.

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Різниця у відсотках між п'ятирічними облігаціями кількох країн, як-от Польща, Угорщина, Хорватія, та Латвія, та аналогічними німецькими облігаціями зросла після початку війни. Тепер ця різниця стабільно більша за один відсоток.

Геополітичні тиски також впливають на підвищені витрати на запозичення, які спостерігаються в країнах ЄБРР у ЄС. Середня дохідність п'ятирічних урядових облігацій зросла на три відсоткові пункти з початку 2022 року до квітня 2024 року у регіонах, де діє Банк,

– йдеться в заяві ЄБРР.

ЄБРР оперує в приблизно 40 країнах, які розташовані від східної частини Європейського Союзу до Центральної Азії.

Прогноз на найближчі роки

Очікується, що економічне зростання в Центральній Європі та країнах Балтії поступово покращуватиметься, з прогнозом на 2024 рік у 2,2% та подальшим прискоренням до 3,1% у 2025 році. Однак прогнози зростання для декількох економік були знижені з вересня 2023 року через слабку економічну активність в останні місяці.

У країнах ЄБРР на південному сході ЄС очікується зростання ВВП з 2,0% у 2023 році до 2,8% у 2024 році, що підтримується гнучкою фіскальною політикою та міцним реальним зростанням заробітних плат.