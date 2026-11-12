Субсидія на комуналку: як розрахувати розмір допомоги

Для отримання пільги на оплату ЖКП під час цього опалювального сезону, середньомісячний дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 4 660 гривень. Якщо цей фінансовий поріг перейдено, держава відмовить у пільзі.

Як розраховується розмір субсидії

Однак є можливість оформити звичайну житлову субсидію, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Розмір допомоги розраховується індивідуально як різниця між вартістю комуналки в межах соціальних норм та обсягом обов’язкового платежу. Цей платіж залежить від сукупного доходу домогосподарства: чим менші статки родини, тим менший відсоток доведеться платити самостійно.

Наприклад, для сім'ї з чотирьох осіб, де працюють двоє дорослих із загальним доходом 17 100 гривень на місяць, обов'язковий платіж складе близько 10,95% від їхнього заробітку.

Відповідно, родина заплатить за комуналку 1 872 гривні, а решту суми в межах нормативів покриє держава.

Зверніть увагу! Житлова субсидія розраховується окремо на неопалювальний та опалювальний сезони.

Опалювальний триває з 1 жовтня по 30 квітня, а неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Нагадаємо, що під час надання житлової субсидії соціальні служби ретельно перевіряють майновий стан українців. До уваги беруть статки не лише тієї людини, яка подає заяву, а й усіх родичів, які фактично проживають разом із нею під одним дахом.