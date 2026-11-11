Комуналка у 2026 році: хто може розраховувати на допомогу

Хто може оформити субсидію на опалювальний сезон 2026

Якщо фінансовий поріг буде перейдено, держава відмовить у пільзі, проте залишить можливість оформити звичайну житлову субсидію, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

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Зауважте! Держава передбачила захист для тих, хто боронить країну або постраждав від війни.

Зокрема, доходи взагалі не братимуть до уваги при призначенні пільг:

для учасників бойових дій; осіб з інвалідністю внаслідок війни; членів родин загиблих захисників України.

Залежно від статусу, українці можуть розраховувати на покриття вартості комунальних послуг від 25% до 100%. Повністю звільняються від оплати громадяни з інвалідністю через війну, а також пенсіонери окремих професій у сільській місцевості (педагоги, медики, бібліотекарі).

Учасники бойових дій отримують 75% знижки, тоді як багатодітні родини, прийомні сім'ї та учасники війни мають право платити лише половину вартості послуг ЖКГ.

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Нагадаємо, що під час надання субсидії перевіряють майновий стан українців. Але не тільки того, хто подає заяву, а й усіх родичів, які проживають разом із ним.