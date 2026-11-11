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Комуналка у 2026 році: хто може розраховувати на допомогу

Валерія Моргун
Надання житлової субсидії на опалювальний сезон

Отримання субсидії в Україні / Фото Unsplash

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно з урахуванням середньомісячного доходу родини. Щоб зберегти знижку, загальний заробіток у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 4 660 гривень.

Хто може оформити субсидію на опалювальний сезон 2026

Якщо фінансовий поріг буде перейдено, держава відмовить у пільзі, проте залишить можливість оформити звичайну житлову субсидію, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

 
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Зауважте! Держава передбачила захист для тих, хто боронить країну або постраждав від війни.

Зокрема, доходи взагалі не братимуть до уваги при призначенні пільг:

  1. для учасників бойових дій;
  2. осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  3. членів родин загиблих захисників України.

Залежно від статусу, українці можуть розраховувати на покриття вартості комунальних послуг від 25% до 100%. Повністю звільняються від оплати громадяни з інвалідністю через війну, а також пенсіонери окремих професій у сільській місцевості (педагоги, медики, бібліотекарі).

Учасники бойових дій отримують 75% знижки, тоді як багатодітні родини, прийомні сім'ї та учасники війни мають право платити лише половину вартості послуг ЖКГ.

Пальне

Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що під час надання субсидії перевіряють майновий стан українців. Але не тільки того, хто подає заяву, а й усіх родичів, які проживають разом із ним.

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