Коммунальные услуги в 2026 году: кто может рассчитывать на помощь

Получение субсидии в Украине / Фото Unsplash
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно с учетом среднемесячного дохода семьи. Чтобы сохранить льготу, общий доход в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.
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Если финансовый порог будет превышен, государство откажет в льготе, однако оставит возможность оформить обычную жилищную субсидию, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.
Прогнозы
Обратите внимание! Государство предусмотрело защиту для тех, кто защищает страну или пострадал от войны.
В частности, доходы вообще не будут учитываться при назначении льгот:
- для участников боевых действий;
- лиц с инвалидностью вследствие войны;
- членов семей погибших защитников Украины.
В зависимости от статуса украинцы могут рассчитывать на покрытие стоимости коммунальных услуг от 25% до 100%. Полностью освобождаются от оплаты граждане с инвалидностью вследствие войны, а также пенсионеры определенных профессий в сельской местности (педагоги, медики, библиотекари).
Участники боевых действий получают 75% скидки, тогда как многодетные семьи, приемные семьи и участники войны имеют право платить лишь половину стоимости услуг ЖКХ.
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Напомним, что в ходе предоставление субсидии проверяется имущественное положение украинцев. Причем не только того, кто подает заявление, но и всех родственников, проживающих вместе с ним.
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