Як розрахувати субсидію і якою вона буде у вересні

8 вересня 2024, 09:54
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Автор: Дарія Подвишенна

Кожен українець має право на субсидію, але її надають лише в окремих випадках, коли родина не може самостійно оплатити комунальні послуги.

Субсидія у вересні

У вересні українці продовжуватимуть отримувати свої субсидії на житлово-комунальні послуги у звичному порядку.

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Ці кошти можна використати для оплати житлових і комунальних послуг, абонентського обслуговування, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Нагадуємо! Субсидію також можна оформити на послуги з управління багатоквартирним будинком.

Субсидія на житлово-комунальні послуги покриває витрати на:

  • природний газ;
  • електроенергію;
  • опалення;
  • гарячу воду;
  • централізоване водопостачання та водовідведення.

У вересні також можна отримати кошти на поводження з побутовими відходами.

Як розрахувати субсидію

  1. Визначте середньомісячний сукупний дохід вашого домогосподарства.
  2. Розділіть цей дохід на кількість членів домогосподарства, щоб отримати середньомісячний дохід на одну особу.
  3. Отриманий дохід на одну особу поділіть на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (станом на 1 січня року, з якого призначається субсидія, це 2 920 гривень).
  4. Результат розділіть на 2, а потім помножте на 15%. Це і буде відсоток від середньомісячного сукупного доходу, що використовується для розрахунку субсидії.