Як розрахувати субсидію і якою вона буде у вересні

Кожен українець має право на субсидію, але її надають лише в окремих випадках, коли родина не може самостійно оплатити комунальні послуги.

Субсидія у вересні

У вересні українці продовжуватимуть отримувати свої субсидії на житлово-комунальні послуги у звичному порядку.

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Ці кошти можна використати для оплати житлових і комунальних послуг, абонентського обслуговування, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Нагадуємо! Субсидію також можна оформити на послуги з управління багатоквартирним будинком.

Субсидія на житлово-комунальні послуги покриває витрати на:

природний газ;

електроенергію;

опалення;

гарячу воду;

централізоване водопостачання та водовідведення.

У вересні також можна отримати кошти на поводження з побутовими відходами.

Як розрахувати субсидію