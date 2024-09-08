Субсидия в сентябре
В сентябре украинцы будут продолжать получать свои субсидии на жилищно-коммунальные услуги в обычном порядке.
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Эти средства можно использовать для оплаты жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.
Напоминаем! Субсидию также можно оформить на услуги по управлению многоквартирным домом.
Субсидия на жилищно-коммунальные услуги покрывает расходы на:
- природный газ;
- электроэнергию;
- отопление;
- горячую воду;
- централизованное водоснабжение и водоотвод.
В сентябре также можно получить средства на обращение с бытовыми отходами.
Как рассчитать субсидию
- Определите среднемесячный совокупный доход вашего домохозяйства.
- Разделите этот доход на количество членов домохозяйства, чтобы получить среднемесячный доход на одного человека.
- Полученный доход на одного человека разделите на размер прожиточного минимума на одного человека (по состоянию на 1 января года, с которого назначается субсидия, это 2 920 гривен).
- Результат разделите на 2, а затем умножьте на 15%. Это и будет процент от среднемесячного совокупного дохода, что используется для расчета субсидии.