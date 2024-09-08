Субсидия в сентябре

В сентябре украинцы будут продолжать получать свои субсидии на жилищно-коммунальные услуги в обычном порядке.

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Эти средства можно использовать для оплаты жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Напоминаем! Субсидию также можно оформить на услуги по управлению многоквартирным домом.

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги покрывает расходы на:

  • природный газ;
  • электроэнергию;
  • отопление;
  • горячую воду;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод.

В сентябре также можно получить средства на обращение с бытовыми отходами.

Как рассчитать субсидию

  1. Определите среднемесячный совокупный доход вашего домохозяйства.
  2. Разделите этот доход на количество членов домохозяйства, чтобы получить среднемесячный доход на одного человека.
  3. Полученный доход на одного человека разделите на размер прожиточного минимума на одного человека (по состоянию на 1 января года, с которого назначается субсидия, это 2 920 гривен).
  4. Результат разделите на 2, а затем умножьте на 15%. Это и будет процент от среднемесячного совокупного дохода, что используется для расчета субсидии.