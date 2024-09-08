Субсидія у вересні
У вересні українці продовжуватимуть отримувати свої субсидії на житлово-комунальні послуги у звичному порядку.
Читайте також Що таке кредитний ліміт і як його змінити на картці
Ці кошти можна використати для оплати житлових і комунальних послуг, абонентського обслуговування, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
Нагадуємо! Субсидію також можна оформити на послуги з управління багатоквартирним будинком.
Субсидія на житлово-комунальні послуги покриває витрати на:
- природний газ;
- електроенергію;
- опалення;
- гарячу воду;
- централізоване водопостачання та водовідведення.
У вересні також можна отримати кошти на поводження з побутовими відходами.
Як розрахувати субсидію
- Визначте середньомісячний сукупний дохід вашого домогосподарства.
- Розділіть цей дохід на кількість членів домогосподарства, щоб отримати середньомісячний дохід на одну особу.
- Отриманий дохід на одну особу поділіть на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (станом на 1 січня року, з якого призначається субсидія, це 2 920 гривень).
- Результат розділіть на 2, а потім помножте на 15%. Це і буде відсоток від середньомісячного сукупного доходу, що використовується для розрахунку субсидії.