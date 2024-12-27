США буде найбільшою економікою світу ще 15 років: що чекатиме на Україну
27 грудня 2024, 10:50Читать новость на русском
Імовірно, США залишатимуться найбільшою економікою світу щонайменше найближчі 15 років. Ці тенденції пов'язують, зокрема, з урядовими програмами, що будуть впроваджуватись.
Що впливає на економічну ситуацію у світі
Позитивні прогнози для США пов'язані, у тому числі з тим, що розвиток китайської економіки сповільнюється, повідомляє 24 Канал з посиланням на британську дослідницьку агенцію Центру досліджень економіки та бізнесу CEBR.
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У рейтингу CEBR Україна на 58 місці. За наступні 15 років ситуація має значно покращитись. За прогнозами аналітиків, у 2039 році Україна має посісти 27 місце у рейтингу.
Як відбуватиметься зростання української економіки:
- з 2025 по 2029 роки українська економіка щорічно зростатиме на 4,1%;
- з 2030 по 2039 роки зростання української економіки може уповільнитись і складатиме орієнтовно 3,7%.
Як зросла економіка України у 2024?
За повідомленням Мінекономіки, у 2024 році українська економіка зросла на 4%. 0,64% з загального значення це результат реалізації політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".