США буде найбільшою економікою світу ще 15 років: що чекатиме на Україну

Імовірно, США залишатимуться найбільшою економікою світу щонайменше найближчі 15 років. Ці тенденції пов'язують, зокрема, з урядовими програмами, що будуть впроваджуватись.

Що впливає на економічну ситуацію у світі

Позитивні прогнози для США пов'язані, у тому числі з тим, що розвиток китайської економіки сповільнюється, повідомляє 24 Канал з посиланням на британську дослідницьку агенцію Центру досліджень економіки та бізнесу CEBR.

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У рейтингу CEBR Україна на 58 місці. За наступні 15 років ситуація має значно покращитись. За прогнозами аналітиків, у 2039 році Україна має посісти 27 місце у рейтингу.

Як відбуватиметься зростання української економіки:

з 2025 по 2029 роки українська економіка щорічно зростатиме на 4,1%;

з 2030 по 2039 роки зростання української економіки може уповільнитись і складатиме орієнтовно 3,7%.