Что влияет на экономическую ситуацию в мире

Положительные прогнозы для США связаны, в том числе с тем, что развитие китайской экономики замедляется, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское исследовательское агентство Центра исследований экономики и бизнеса CEBR.

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В рейтинге CEBR Украина на 58 месте. За следующие 15 лет ситуация должна значительно улучшиться. По прогнозам аналитиков, в 2039 году Украина должна занять 27 место в рейтинге.

Как будет происходить рост украинской экономики:

с 2025 по 2029 годы украинская экономика ежегодно будет расти на 4,1%;

с 2030 по 2039 годы рост украинской экономики может замедлиться и составит ориентировочно 3,7%.