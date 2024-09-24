Соціальні видатки на наступний рік скоротили

У бюджеті на 2025 рік закладена сума на соціальні видатки менша ніж та, що планувалась на 2024 рік. Проте це не означає, що допомога від держави для українців скоротиться.

Якими будуть видатки на соціалку в 2025 році

Найпріоритетнішою галуззю видатків на наступний рік є оборонний сектор. Водночас на соціалку буде витрачатися на 15% менше ніж у 2024, повідомляє Мінсоцполітики.

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Держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у тому числі – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

У бюджеті на 2025 рік закладено такі видатки на соцсектор: