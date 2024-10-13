Як погасити заборгованість за комунальні послуги

Якщо у вас виникла заборгованість за житлово-комунальні послуги, треба за можливості швидко її погасити. Інший варіант – звернутися до постачальника для можливого укладення договору про реструктуризацію боргу.

Як погасити борги

Якщо не погасити борг, постачальник може ініціювати судове стягнення боргу, що може призвести до додаткових труднощів. Про це розповіла в коментарі 24 Каналу адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

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Згідно з Законом України "Про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги", заборгованість, що накопичилась до набрання чинності законом, може бути реструктуризована на термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та рівня доходу громадян.

Для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги,

– зазначає експертка.

Під час дії договору реструктуризації споживачі зберігають право на субсидії, а постачальники не можуть звертатися до суду для примусового стягнення боргу.