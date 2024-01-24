Як у СРСР часів холодної війни: економіст розповів, у якому насправді стані російський бюджет

Через свою агресію Кремлю доводиться витрачати мільярди доларів на дотації для своїх окупаційних адміністрацій, а окрім цього – використати на військові витрати практично половину своїх ліквідних ресурсів з фонду добробуту країни.

Такі показники є додатковим свідченням того, що у російської економіки є проблеми. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Яким є стан російської економіки насправді

Російська пропаганда любить стверджувати, що Кремль перевів економіку на воєнні рейки. Але це твердження не відповідає дійсності, адже агресор просто відтворює зараз економічну модель Радянського союзу часів холодної війни. Тоді як економіка "на воєнних рейках" – це приблизно те, що було в період Другої світової війни.

"В останні 20 років існування Радянського союзу з бюджету витрачалося понад 30% на воєнні видатки. Але коли такий великий обсяг видатків йде на воєнні цілі, (від цього – 24 Канал) дуже сильно страждає цивільний сектор. Тоді тотальний дефіцит був по всій країні, і це те, що зараз ми бачимо з Росії", – зауважив економіст.

Цікаво й те, що окрім військових витрат, Росія дійсно виділила у 2023 році 7,5 мільярда доларів на фінансування тимчасово окупованих територій. І, великою мірою, ці гроші агресор витрачає на підкуп колаборантів, адже на них не реалізують проєкти благоустрою чи відновлення, а фінансують окупаційні адміністрації.

"Що більше Росія буде витрачати на війну, то менше вона може витрачати, зокрема, і на цей підкуп. І коли ми подивимося бюджет 2024 року, їхні очікувані надходження десь на 30 – 35% менші, аніж були у 2023 році. Так що це також є достатньо серйозний показник того, що не все добре в російському королівстві", – зазначив Пендзин.

Проблеми з російським фондом добробуту

Говорячи про залишки коштів фонду добробуту та про російський дефіцит бюджету в розмірі 3 трильйонів рублів, треба розуміти, що це російська статистика. А російська статистика настільки ж далека від правдивої, наскільки це завжди було в тоталітарних державах. В реальності ж дефіцит державного бюджету Росії може бути навіть більшим.

Крім того, в так званому російському фонді добробуту різко скоротилася ліквідна частина. Так сталося тому, що в цьому фонді закладено таке майно, як, наприклад, золото, і для того, щоб отримати з нього гроші, треба це майно продавати.

До війни у фонді добробуту були євро, тому що він наповнювався з доходів від продажу нафти в Європу. Тоді російський бюджет був профіцитним, а надлишки доходів Москви від "нафтодоларів", спрямовували саме в цей фонд. На початок активної фази бойових дій росіяни мали у ньому близько 100 мільярдів євро, але за 2 роки фонд різко скоротився, тому що Кремль був вимушений гасити дефіцит державного бюджету.

В перший же день повномасштабної війни Росію відрізали від зовнішніх запозичень, а згодом навіть заборонили проводити операції в доларах і євро. Росіяни почали переспрямовувати свою нафту на ринки Китаю та Індії. І, як наслідок, вони почали наповнювати фонд добробуту юанями.

"Тому на сьогодні, коли євро, (у російському фонді добробуту – 24 Канал) практично не лишилося, і коли скоротилася його ліквідна частина, треба пам'ятати, що ця ліквідна частина складається з юанів. І повірте, юані не дуже ліквідні, тому що сьогодні юань можна використати тільки за одних умов – коли ви отримуєте індивідуальний дозвіл Народного банку Китаю", – пояснив економіст.

Важливо також, що Народний банк Китаю є структурою, що проводить винятково таку монетарну політику, яку затвердила комуністична партія Китаю. Відповідно, юань як валюта є дуже далеким від ринкового. І саме ця проблема заміни євро на юані робить ситуацію в російському фонді добробуту ще гіршою, ніж здається на перший погляд.

Росія ризикує втратити ще 300 мільярдів