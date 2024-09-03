Важлива інформація для українців: як змінився процес оформлення соціальної допомоги

З 1 вересня процес оформлення соціальної допомоги став простішим. Покращення відбувається, завдяки диджиталізації.

Як зміниться процес оформлення допомоги

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що завдяки цифровізації та інтеграції реєстрів, заявникам не доведеться подавати паперові документи. Адже ці дані уже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

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Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансів Верховної ради України Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів-розпорядників і власників відповідних реєстрів

Зміни стосуються порядку призначення та виплати такої соцдопомоги: