Важлива інформація для українців: як змінився процес оформлення соціальної допомоги
3 вересня 2024, 11:59Читать новость на русском
Джерело:Данило Гетманцев
З 1 вересня процес оформлення соціальної допомоги став простішим. Покращення відбувається, завдяки диджиталізації.
Як зміниться процес оформлення допомоги
Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що завдяки цифровізації та інтеграції реєстрів, заявникам не доведеться подавати паперові документи. Адже ці дані уже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
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Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів-розпорядників і власників відповідних реєстрів
Зміни стосуються порядку призначення та виплати такої соцдопомоги:
- допомоги для ВПО;
- допомоги сім'ям де є діти;
- допомоги для малозабезпечених сімей;
- для дітей що виховуються у багатодітних сім’ях;
- для дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства;
- для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, кошти надаються за принципом "гроші ходять за дитиною".