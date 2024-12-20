Як придбати квартиру військовослужбовцю зі статусом УБД

Учасники бойових дій в Україні мають низку державних пільг на отримання житла. Зокрема, житло надається військовим, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил або через повномасштабну агресію.

Як учаснику бойових дій отримати житло

Також право на житло мають учасники бойових дій, які залишили окуповані території до 2018 року і стали на захист України, повідомляє 24 Канал.

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Державна програма "єОселя"

За пільговою програмою кредитування "єОселя" військовослужбовці ЗСУ за контрактом та працівники силових структур можуть оформити іпотеку на житло під 3% річних.

Учасники бойових дій і ветерани, які не мають власної оселі або потребують збільшення житлової площі, можуть отримати кредит за ставкою 7% річних.

Основні умови програми "єОселя":

Пільгова ставка залишається незмінною на весь термін кредитування – 3% річних.

залишається незмінною на весь термін кредитування – 3% річних. Платоспроможність: позичальник повинен бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки.

позичальник повинен бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки. Громадянство України є обов’язковою умовою.

є обов’язковою умовою. Відсутність власного житла або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях.

або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Термін кредиту не може перевищувати 20 років.

не може перевищувати 20 років. Вік позичальника: від 18 до 70 років (на момент погашення позики вік не має перевищувати 70 років).

від 18 до 70 років (на момент погашення позики вік не має перевищувати 70 років). Неучасть в інших державних програмах із забезпечення житлом.

в інших державних програмах із забезпечення житлом. Відсутність у санкційних списках.

Початковий внесок становить щонайменше 20%.

Компенсація на придбання житла для ветеранів війни

На 2024 рік у державному бюджеті України виділено 5,75 млрд гривень для забезпечення житлом ветеранів війни. Протягом року понад 2 000 осіб отримають компенсації в межах трьох програм Міністерства у справах ветеранів.

Компенсація передбачена для таких категорій:

Особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни:

Учасники АТО/ООС/заходів оборони.

Ветерани бойових дій на території інших держав.

Учасники Революції Гідності.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО):

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю III групи внаслідок війни (АТО/ООС до 1 червня 2018 року).

Родини загиблих (зниклих безвісти) чи померлих:

Члени родин, які втратили близьких через АТО/ООС/заходи оборони або бойові дії за кордоном.

Умови отримання компенсації

Одержувач має самостійно вибрати житло та укласти договір із продавцем.

Обрана нерухомість не може розташовуватися на тимчасово окупованих територіях чи в зоні розмежування.

Гроші потрібно використати протягом одного року. У разі невикористання кошти повертаються до державного бюджету.

Купівля житла можлива у зданих в експлуатацію будинках на первинному чи вторинному ринку.

Компенсація може бути витрачена виключно на купівлю житла, а банк контролює цільове використання коштів.

Програми допомоги з кредитами та надання земельних ділянок

Згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», захисники України, які мають певний стаж служби, можуть скористатися державними програмами для покращення житлових умов.

Отримання земельної ділянки

Військові, які відслужили щонайменше 17 років, мають право на отримання земельної ділянки в населених пунктах, де планують жити. Ці ділянки призначені для будівництва житлових будинків, і місцеві органи самоврядування зобов’язані сприяти реалізації цього права.

Державні кредити на житло