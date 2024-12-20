Как приобрести квартиру военнослужащему со статусом УБД

Участники боевых действий в Украине имеют ряд государственных льгот на получение жилья. В частности, жилье предоставляется военным, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции, операции объединенных сил или из-за полномасштабной агрессии.

Как участнику боевых действий получить жилье

Также право на жилье имеют участники боевых действий, которые оставили оккупированные территории до 2018 года и стали на защиту Украины, сообщает 24 Канал.

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Государственная программа "еОселя"

По льготной программе кредитования "еОселя" военнослужащие ВСУ по контракту и работники силовых структур могут оформить ипотеку на жилье под 3% годовых.

Участники боевых действий и ветераны, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в увеличении жилой площади, могут получить кредит по ставке 7% годовых.

Основные условия программы "еОселя":

Льготная ставка остается неизменной на весь срок кредитования – 3% годовых.

остается неизменной на весь срок кредитования – 3% годовых. Платежеспособность: заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги.

заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги. Гражданство Украины является обязательным условием.

является обязательным условием. Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях.

или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях. Срок кредита не может превышать 20 лет.

не может превышать 20 лет. Возраст заемщика: от 18 до 70 лет (на момент погашения займа возраст не должен превышать 70 лет).

от 18 до 70 лет (на момент погашения займа возраст не должен превышать 70 лет). Неучастие в других государственных программах по обеспечению жильем.

в других государственных программах по обеспечению жильем. Отсутствие в санкционных списках.

Первоначальный взнос составляет составляет не менее 20%.

Компенсация на приобретение жилья для ветеранов войны

На 2024 год в государственном бюджете Украины выделено 5,75 млрд гривен для обеспечения жильем ветеранов войны. В течение года более 2 000 человек получат компенсации в рамках трех программ Министерства по делам ветеранов.

Компенсация предусмотрена для таких категорий:

Лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны:

Участники АТО/ООС/мероприятий обороны.

Ветераны боевых действий на территории других государств.

Участники Революции Достоинства.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ):

Участники боевых действий или лица с инвалидностью III группы вследствие войны (АТО/ООС до 1 июня 2018 года).

Семьи погибших (пропавших без вести) или умерших:

Члены семей, которые потеряли близких из-за АТО/ООС/мероприятия обороны или боевые действия за рубежом.

Условия получения компенсации

Получатель должен самостоятельно выбрать жилье и заключить договор с продавцом.

Выбранная недвижимость не может располагаться на временно оккупированных территориях или в зоне разграничения.

Деньги нужно использовать в течение одного года. В случае неиспользования средства возвращаются в государственный бюджет.

Покупка жилья возможна в сданных в эксплуатацию домах на первичном или вторичном рынке.

Компенсация может быть потрачена исключительно на покупку жилья, а банк контролирует целевое использование средств.

Программы помощи с кредитами и предоставления земельных участков

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", защитники Украины, которые имеют определенный стаж службы, могут воспользоваться государственными программами для улучшения жилищных условий.

Получение земельного участка

Военные, которые отслужили не менее 17 лет, имеют право на получение земельного участка в населенных пунктах, где планируют жить. Эти участки предназначены для строительства жилых домов, и местные органы самоуправления обязаны способствовать реализации этого права.

Государственные кредиты на жилье