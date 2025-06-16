Відповідатимуть всі: Зеленський закликав Австрію до рішучих дій щодо низки олігархів
- Президент України Володимир Зеленський закликав Австрію допомогти притягнути олігархів, які ховаються за кордоном, до відповідальності.
- Зеленський наголосив на важливості співпраці з Австрією в галузі правосуддя.
Під час зустрічі президентів України та Австрії: Володимира Зеленського і Александра Ван дер Беллена, обговорювалась низка важливих питань. Зокрема, йшлося про притягнення деяких олігархів до відповідальності.
Про що Зеленський попросив президента Австрії
Зеленський розраховує що Австрія допоможе Україні розв'язати проблему з олігархами, що ховаються за кордоном від правосуддя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
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Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, у чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України та використовують Європу.
Як каже Зеленський, ці олігархи використовують Австрію у тому числі для того, щоб зберігати там свої вкрадені активи. На думку президента України, притягнення до відповідальності вказаних осіб – питання справедливості.
У час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя,
– наголосив Зеленський.
Зверніть увагу! Під час цієї зустрічі обговорювались також інші важливі питання. Серед них варто виділити підтримку України, у тому числі і її реконструкцію під час війни. Австрія готова допомагати.