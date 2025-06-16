Відповідатимуть всі: Зеленський закликав Австрію до рішучих дій щодо низки олігархів

Під час зустрічі президентів України та Австрії: Володимира Зеленського і Александра Ван дер Беллена, обговорювалась низка важливих питань. Зокрема, йшлося про притягнення деяких олігархів до відповідальності.

Про що Зеленський попросив президента Австрії

Зеленський розраховує що Австрія допоможе Україні розв'язати проблему з олігархами, що ховаються за кордоном від правосуддя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Володимир Зеленський Президент України Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, у чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України та використовують Європу.

Як каже Зеленський, ці олігархи використовують Австрію у тому числі для того, щоб зберігати там свої вкрадені активи. На думку президента України, притягнення до відповідальності вказаних осіб – питання справедливості.

У час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! Під час цієї зустрічі обговорювались також інші важливі питання. Серед них варто виділити підтримку України, у тому числі і її реконструкцію під час війни. Австрія готова допомагати.