Американська допомога Україні, виділена за часів попередньої адміністрації, закінчується. Нових пакетів озброєння для Києва у Трампа не планують, передає 24 Канал.

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Ніхто не уявляє, як боротися без США

Під час пресконференції з австрійський лідером у Відні президент Зеленський розповів про теми, які хоче обговорити з очільником США. Серед них – військова допомога Україні.

Політик підкреслив, що Київ готовий купити у Вашингтона оборонний пакет.

Поки ніхто не хоче уявляти як жити і боротись без допомоги США. Хоча при цьому ми повинні підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була ухвалена ще за минулих років. Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу,

– зауважив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у нього буде можливість обговорити військову допомогу Україні з Трампом у межах саміту.

Нагадаємо, що Пентагон заявив про намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році, не уточнюючи масштабів.