Більше викручуватись не вийде: уряд хоче ввести пеню за затримку зарплати

ВРУ схвалила законопроєкт, що має покращити захист громадян у питанні затримки виплати зарплати. Йдеться про посилення відповідальності роботодавця.

Як уряд хоче побороти затримки у питанні виплати зарплати

В ухваленому законопроєкті зазначено способи усунення боргів перед робітниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається однією з найгостріших соціально-трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначають автори законопроєкту, для покращення ситуації у цьому питанні можна впровадити такі зміни:

надати працівникам право припинити тимчасово роботу, якщо затримка виплати триває понад 15 календарних днів;

компенсація для працівників, якщо роботодавець неплатоспроможний (розмір компенсації сягає 3 середньомісячних заробітних плат, але не має перевищувати 12 мінімалок);

період за який виплачувалась компенсація, має зараховуватись до страхового стажу;

роботодавець матиме, якщо затримується виплата заробітної плати на більш як 15 календарних днів (після закінчення місяця), сплатити працівнику пеню в розмірі та на умовах, які визначатимуться трудовим або колективним договором (водночас вона не зможе бути менш як облікова ставка НБУ).

Зверніть увагу! Як зазначили депутати, через сильний удар по українській економіці, що виник внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, багато підприємств призупинили чи скоротили їхню діяльність. Це є вагомою причиною, що впливає на вчасність виплати зарплати.