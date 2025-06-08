Що робити, якщо пенсіонер загубив пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення підтверджує, що людині офіційно призначено пенсію. Якщо документ загубився, його можна поновити. Яким чином, читайте далі.

Чи можна поновити пенсійне посвідчення

У Пенсійному фонді України наголошують: якщо пенсіонер втратив пенсійне посвідчення, він може легко оформити новий документ, повідомляє 24 Канал.

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Для цього достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру територіального органу ПФУ або скористатися онлайн-сервісами: через особистий кабінет на офіційному порталі фонду чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Що потрібно для оформлення нового посвідчення у сервісному центрі

Для оформлення нового пенсійного посвідчення у сервісному центрі ПФУ пенсіонеру необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та кольорове фото розміром 3×2,5 сантиметра. На місці слід заповнити відповідну заяву.

У разі подання заяви онлайн, потрібно зайти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення". Готове посвідчення буде видано у сервісному центрі, який пенсіонер зазначив у заяві.

Зауважте! ПФУ запустив сервіс для формування електронного пенсійного посвідчення. Його можна зберігати та показувати у мобільному застосунку "Дія" без потреби у паперовому варіанті.