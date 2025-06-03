Що пенсіонери можуть отримати безоплатно

Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Виключенням зокрема, є таксі.

Читайте також Рада визначила, яке покарання чекатиме на тих, хто намагається обійти санкції

Безоплатний проїзд доступний пенсіонерам і у залізничному транспорті. Однак виключно у рейсах приміського сполучення.

Також пенсіонери мають право на безоплатну юридичну допомогу. Зокрема:

фахову консультацію;

представлення інтересів;

захист прав та інтересів.

Зверніть увагу! Пенсіонери можуть зменшити розмір своєї комуналки, оформивши субсидію.

Який податок скасували для пенсіонерів

Пенсіонери мають право не платити податок на землю. Але, лише якщо вони отримують виплати за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

До того ж їхня ділянка має відповідати встановленим лімітам: