Що відомо про цей законопроєкт

"За" ухвалення цього рішення проголосували 254 депутати проти – 16, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Які основні положення цього законопроєкту:

встановлюється криміналізація порушень та обходу санкцій (у першу чергу фінансових);

встановлюється відповідальність не тільки за умисне, а й необережне порушення;

вартісний поріг для відмежування дрібних порушень – 151,4 тисячі гривень.

Ярослав Железняк Народний депутат Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення – не лише підсанкційні, але й треті особи.

Зазначив Железняк і те, яке покарання буде встановлюватись:

штраф – від 425 тисяч гривень до 2,04 мільйони гривень;

позбавлення волі – на 2 – 10 років.

Також цим законопроєктом утверджується додаткове покарання у вигляді заборони на професійну діяльність до 15 років. А в деяких випадках відбуватиметься і конфіскація майна.