Як отримати виписку на дрова у лісництві та що для цього потрібно
Процедура придбання паливних дров нині дуже спрощена. Розрахунок за них можна здійснити в кожному лісництві, а також отримати виписку на дрова заздалегідь.
Як отримати виписку на дрова
Передусім, громадяни повинні звернутися до найближчого лісництва з заявою на отримання дров. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.
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Після звернення посадова особа лісництва приймає заяву, розраховує вартість та видає довідку з реквізитами для оплати дров у найближчому поштовому або банківському відділенні.
Що далі:
- після оплати квитанція додається до заяви;
- посадова особа лісництва під час візиту до лісгоспу затверджує заяву та передає її в бухгалтерію для виписування наряду на відпуск дров.
- виписаний наряд перевіряється головним бухгалтером на предмет надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства, після чого він підписується посадовими особами та скріплюється печаткою.
Зауважте! Уповноваженими особами для видачі паливних дров є директор, головний лісничий та головний інженер підприємства.
Для отримання дров'яної деревини необхідно мати з собою копію паспорта та ідентифікаційного коду. Вивезення дров здійснюється транспортом покупця.