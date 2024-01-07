Мінімальна пенсія 2024 року: пенсіонери отримуватимуть більше

Від початку 2024 року рівень мінімальної пенсійної виплати для українських пенсіонерів зріс. Сума збільшилася на 268 гривень.

Мінімальна пенсія у 2024 році

Пенсія в Україні зміниться. Відтак мінімальні пенсійні виплати зросли вже з 1 січня. Раніше сума становила 2 093 гривень. Втім зараз вона сягнула 2 361 гривні, а максимальна пенсія – 23 610 гривень.

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Цьогоріч, як і торік, пенсіонерам навесні проіндексують їхні виплати. Це відбуватиметься у два підходи: березень та липень.

Крім того, середня пенсійна виплата теж зросте. Якщо у 2023 році вона становила 5 311 гривень, то у 2024 році сягне до 6 тисяч гривень.

До речі, пенсія може і зменшиться, але лише у деяких випадках. Йдеться про чиновників, які мають завищені пенсійні виплати.

Чи зміниться зарплата українців

Змінилася окрім мінімальної пенсії ще й мінімальна зарплата. Якщо торік вона становила 6 700 гривень, то зараз 7 100 гривень. А з 1 квітня цей рівень зросте до 8 000 гривень.

Показники прожиткового мінімуму теж зростуть:

2 361 гривня – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

– прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; 3 023 гривні – для працездатних громадян;

– для працездатних громадян; 2 563 гривні – для неповнолітніх осіб віком до 6 років;

– для неповнолітніх осіб віком до 6 років; 3 196 гривень – для неповнолітніх осіб віком від 6 до 18 років.

Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 до 2 920 гривень.