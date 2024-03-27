Безоплатне житло: хто з військових має право на це

Відповідно до закону військовослужбовці в Україні мають право на отримання безоплатного житла. Щоб отримати квартиру особа повинна відповідати певним умовам, як-от вислуга на військовій службі, використання вперше свого права на безоплатне житло, перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов тощо.

Чи мають військові право на житло від держави

Про це йдеться у закону про соціальний і правовий захист, де вказано, що кожен військовослужбовець, що потребує поліпшення житлових умов, має право на безоплатне житло від держави.

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Як повідомив BBC заступник міністра оборони Юрій Джигир, з бюджету Міноборони у 2024 році на це піде 100 мільйонів гривень. За його словами, розв'язання житлової проблеми є чи не найголовнішою, але черга зменшується, на жаль, повільно.

У 2021 році черга на житло для військових складала 44,3 тисячі осіб, у 2022 – 43,5 тисячі осіб. А наприкінці грудня 2023 року число складало 42,2 тисячі осіб.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення житлові будинки почали будувати менше, ніж до 24 лютого 2022 року, зауважує заступник. Крім того, кошти, що виділяються з бюджету, у першу чергу спрямовують на потреби для забезпечення відсічі збройної агресії Росії проти України.

Вимоги для отримання житла

Для отримання житла, крім військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, повинні відповідати певним вимогам:

вислуга на військовій службі не менше 20 років,

перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов,

використання вперше свого права на безоплатне житло, приватизацію житла тощо,

реєстрація у населеному пункті дислокації військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу та перебуває на відповідному обліку.

Якщо відсутня можливість розміщення військових рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках, тоді військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей житлове приміщення, або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайми (найом) житлового приміщення.

Водночас за військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, зберігається житлове приміщення, яке вони займали до призову.

Документи, які потрібні на квартирну чергу

Для того, щоб стати на квартирну чергу, варто подати командиру військової частини необхідні документи. Їхній перелік:

рапорт з проханням про взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов,

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) військовослужбовця та членів його сім’ї, які потребують поліпшення житлових умов,

витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї,

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи,

документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги тощо.

Після подання цих документів, потрібно отримати рішення житлової комісії військової частини про зарахування на облік, яке буде затверджене командиром військової частини. Згодом доведеться вичекати чергу надання житла. Лише після цього військовий зможе отримати ордер на вселення до жилого приміщення у виконавчого органу місцевої ради.

Якщо уповноважені органи відмовили в наданні жилого приміщення, тоді військовослужбовець має право оскаржувати рішення у судовому порядку.