Бесплатное жилье: кто из военных имеет право на это

Согласно закону военнослужащие в Украине имеют право на получение бесплатного жилья. Чтобы получить квартиру лицо должно соответствовать определенным условиям, например выслуга на военной службе, использование впервые своего права на бесплатное жилье, пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и тому подобное.

Имеют ли военные право на жилье от государства

Об этом говорится в законе о социальной и правовой защите, где указано, что каждый военнослужащий, нуждающийся в улучшении жилищных условий, имеет право на бесплатное жилье от государства.

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Как сообщил BBC заместитель министра обороны Юрий Джигир, из бюджета Минобороны в 2024 году на это пойдет 100 миллионов гривен. По его словам, решение жилищной проблемы является едва ли не самой главной, но очередь уменьшается, к сожалению, медленно.

В 2021 году очередь на жилье для военных составляла 44,3 тысячи человек, в 2022 – 43,5 тысячи человек. А в конце декабря 2023 года число составляло 42,2 тысячи человек.

В то же время после начала полномасштабного вторжения жилые дома начали строить меньше, чем до 24 февраля 2022 года, замечает заместитель. Кроме того, средства, выделяемые из бюджета, в первую очередь направляют на нужды для обеспечения отпора вооруженной агрессии России против Украины.

Требования для получения жилья

Для получения жилья, кроме военнослужащих срочной военной службы, военнослужащие и члены их семей, проживающих вместе с ними, должны соответствовать определенным требованиям:

выслуга на военной службе не менее 20 лет,

пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

использование впервые своего права на бесплатное жилье, приватизацию жилья и т.д,

регистрация в населенном пункте дислокации воинской части, в которой военнослужащий проходит службу и находится на соответствующем учете.

Если отсутствует возможность размещения военных рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту в специально приспособленных казармах в расположении воинской части и семейных общежитиях, тогда воинская часть обязана арендовать для военнослужащих и членов их семей жилое помещение, или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

В то же время за военнослужащими, которые проходят военную службу по призыву лиц офицерского состава, сохраняется жилое помещение, которое они занимали до призыва.

Документы, которые нужны на квартирную очередь

Для того чтобы стать на квартирную очередь, стоит подать командиру воинской части необходимые документы. Их перечень:

рапорт с просьбой о постановке на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

справка о регистрации места жительства (пребывания) военнослужащего и членов его семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

выписка из личного дела военнослужащего о составе семьи,

справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы,

документы, подтверждающие право на первоочередное и внеочередное получение жилья, другие льготы и тому подобное.

После представления этих документов, нужно получить решение жилищной комиссии воинской части о зачислении на учет, которое будет утверждено командиром воинской части. Впоследствии придется выждать очередь предоставления жилья. Только после этого военный сможет получить ордер на вселение в жилое помещение в исполнительном органе местного совета.

Если уполномоченные органы отказали в предоставлении жилого помещения, тогда военнослужащий имеет право обжаловать решение в судебном порядке.