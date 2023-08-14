Як вийти на пенсію у 60 років, якщо не вистачає стажу: є кілька способів
14 серпня 2023, 10:30Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деяким українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років не вистачає кількох місяців стажу, але можливість піти на відпочинок все ж таки є. Для цього є три способи.
Як вийти на пенсію у 60 років без потрібного стажу
У випадку, якщо у 60-річному віці людині не вистачає декількох місяці до необхідного стажу для отримання права на пенсію, вона може скористатися однією із порад:
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- зачекати, коли виповниться більше років і тоді піти на пенсію;
- допрацювати на офіційному місці роботи, отримати відсутній страховий стаж та піти на пенсію за віком зі стажем 30 років;
- "докупити стаж" – тобто укласти договір на добровільну сплату внесків та протягом трьох місяців сплачувати страхові внески у сумі не менше 1 474 гривень на місяць.
В Україні підвищать вимоги до страхового стажу
В Україні поступово ростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Таким чином уже у 2028 році, щоб піти на законний відпочинок, потрібно буде відпрацювати 35 років.
Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу для 60 років:
- у 2023 році – від 30 років стажу;
- у 2024 році – від 31 року стажу;
- у 2025 році – від 32 років стажу;
- у 2026 році – від 33 років стажу;
- у 2027 році – від 34 років стажу;
- у 2028 році – від 35 років стажу.
Щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібен такий стаж:
- у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;
- у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.