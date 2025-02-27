Чи можна вийти на пенсію без стажу у 2025 році

В Україні для виходу на пенсію за віком необхідно мати певний страховий стаж. У 2025 році для отримання пенсії у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки офіційного стажу.

Чи можливо отримати пенсію без стажу

Для тих, хто взагалі не має офіційного стажу, отримати звичайну пенсію від Пенсійного фонду не вдасться, повідомляє 24 Канал.

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Якщо у людини недостатньо страхового стажу, передбачено альтернативні варіанти:

Вийти на пенсію у 63 роки за наявності від 22 до 32 років стажу.

Оформити пенсію у 65 років, якщо стаж становить від 15 до 22 років.

Що робити, якщо стажу немає

Для людей без стажу існують інші способи забезпечити себе у старості: