Який розмір субсидії на опалення буде цьогоріч

Українці мають змогу зменшити розмір комуналки. Для цього їм потрібно оформити субсидію. Однак, така допомога надається не всім.

Як розраховується розмір субсидії

Субсидія розраховується індивідуально. Як повідомляє ПФУ, ця допомога залежить того, який розмір комунальних платежів та дохід має домогосподарство.

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Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024 – 2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! При розрахунках, до уваги беруться доходи усіх зареєстрованих членів домогосподарства. Виключенням є випадки, коли особа перебуває більш як 60 днів за кордоном, або є інші обставини за яких грошові надходження цього громадянина можуть не братися до уваги, повідомляє Мінсоцполітики.

Як отримати субсидію

Звернутись за отриманням субсидії можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати спеціальну заяву і декларацію.

В окремих випадках, необхідно додавати певні документи. Наприклад, договір оренди, якщо особа прагне отримати субсидію, проживаючи у орендованому житлі.