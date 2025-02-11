Чи можна отримати пенсію, якщо не платиш податки

Багато українців працює неофіційно. Відповідно, вони не сплачують податки і це впливає на їхню майбутню пенсію.

Як впливає неофіційна робота на пенсію

Право на пенсію залежить від страхового стажу та сплати єдиного соціального внеску, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Потрібно розуміти, що основний податок, який впливає на розмір пенсії – ЄСВ. Саме цей платіж надходить у систему загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тобто ЄСВ забезпечує:

виплати по безробіттю;

виплати через професійне захворювання;

пенсійні виплати.

Зверніть увагу! Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати. Тобто, зараз це – 1 760 гривень.

Як компенсувати недостатню кількість стажу

Як зазначає ПФУ, якщо особа набула недостатньо стажу, його можна докупити. Така опція доступна для більшості українців.

Повний місяць стажу зараховується при сплаті мінімального внеску – 1 760 гривень. Відповідно, аби "додати" рік, потрібно буде заплатити уже 21 120 гривень.