Словаччина готова підтримати санкції проти Росії, але є нюанс

Словаччина готова підтримати санкції проти Росії. Однак, це відбудеться лише за умови надання гарантій від Європейської комісії, відносно відмови від російського газу. Європа передала свою пропозицію Словаччині.

Яку заяву зробив Фіцо?

Роберт Фіцо сказав, що надасть пропозицію від ЄС головам усіх словацьких політичних партій. Потім прем'єр чекатиме на коментарі урядовців, відносно цього питання, повідомляє 24 Канал з посиланням на TASR.

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Водночас про які саме гарантії йдеться словацький прем'єр не уточнив. Проте, Фіцо вказав, що Словаччина не підтримає пакет санкцій проти Росії, якщо Європа не надаватиме хоча б мінімальні гарантії відносно того як його країна має впоратися з припиненням постачання російського газу.

Нагадаємо! Припинення постачання російського газу планується з 1 січня 2028 року.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Одержимість Росією настільки велика, що у нас немає жодного шансу змусити Комісію відкликати свою газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що Єврокомісія проштовхне її, навіть якщо ми сто разів проголосуємо проти.

Фіцо уточнив, що виграти цю суперечку йому повністю не вдасться. Але і програвати він не збирається.

Якщо хочеш жити з вовками, мусиш вити разом з ними. Це, на жаль, сувора реальність нинішнього союзу. Тому ми повинні до останнього боротися за прийнятний компроміс,

– каже Фіцо.

Зверніть увагу! 18-й пакет санкцій проти Росії було представлено ще 10 червня. Уже 30 числа стало відомо, що Словаччина та Угорщина блокують його прийняття.