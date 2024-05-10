Як не стати жертвою шахраїв і захистити свої платіжні картки

На одного дорослого громадянина України припадає в середньому 3 платіжні картки. Загальна кількість карток, виданих українськими банками, перевищує 115 мільйонів.

Більше карток – більше шахраїв

У 2023 році найбільше транзакцій за платіжними картками відбулося у торговельних мережах, а перекази з картки на картку лідирують за сумами. Втім, популярність карток збільшує ризики шахрайських операцій, передає 24 Канал.

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Платіжні картки є вагомою складовою розвитку банківських сервісів та послуг, пояснює заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Вже кілька років Україна відіграє провідні ролі в розвитку та впровадженні технологічних новинок. Саме тому можна прогнозувати, що найближчим часом сегмент платіжних карток як найбільш поширеної "форми" зв’язку громадян з комбанками активно розвиватиметься. Водночас ми очікуємо посилення конкуренції банків за клієнтів, а відтак оформлення карток може стати ще більш вигідним для споживачів.

Як уникнути шахрайських операцій

Є кілька простих і дієвих способів запобігання шахрайству з платіжними картками.

Окрема SIM-карта для фінансових рахунків

Клієнти можуть звернутися до свого мобільного оператора з метою прив'язки номера до паспорта чи переходу на контрактну основу. Це можливо зробити безпосередньо в салоні мобільного зв'язку або дистанційно через Інтернет, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Такий підхід унеможливить несанкціоноване дублювання SIM-карти зловмисниками.

Відкриття віртуальної платіжної карти

Експертка радить зареєструвати віртуальну платіжну карту через онлайн-банкінг для здійснення інтернет-покупок. Основна перевага такої картки полягає у її недоторканності: її не можна фізично вкрасти. Більше того, навіть якщо шахраї отримають дані карти, вони не зможуть зняти кошти, оскільки зазвичай на віртуальних картах зберігаються обмежені кошти або їх взагалі там немає до здійснення транзакції.

Встановлення лімітів

Важливо мати ліміти на оплату в інтернет-магазинах, на зняття готівки та переказ коштів. У разі шахрайства з картки не можна буде зняти більшу суму, ніж встановлена в ліміті.

Надійні паролі

Одним із надійних методів захисту від фінансового шахрайства є встановлення унікальних паролів для кожної платіжної картки, а також для доступу до онлайн-банкінгу та електронної пошти. Важливо використовувати різні паролі для кожної системи й оновлювати їх кожні три місяці, щоб максимально убезпечити свої фінанси.

Найпростіша порада і водночас найвагоміша: для почуття повної безпеки варто не розголошувати PIN-код чи паролі входу, тим більше – не занотовувати його в смартфоні чи на аркуші паперу, складеному в гаманці. Розрахунок карткою – це швидко і зручно, однак завжди варто бути пильним і дбати про власну безпеку,

– радить експертка.

За словами фахівчині, міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa залишаються основними гравцями на ринку платіжних карток. У 2023 році вони забезпечили 99,9% від усіх транзакцій, що склало 7 912,5 мільйонів операцій, та 99,5% від загальної суми операцій, що становить 6 140,8 мільярдів гривень.