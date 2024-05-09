Офіційний курс 9 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,38 гривні за долар. Вартість долара виросла на 9 копійок проти 8 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,31 гривні, що на 1 копійку більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 10 травня:

долар – 39,55 гривні,

євро – 42,43 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 9 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,25 гривні, а продаж – 39,80 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,55 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,76 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

Чи буде долар та євро дорожчати

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що після того, як США ухвалили довгоочікуваний пакет допомоги Україні, питання щодо макрофінансової допомоги на цей рік майже розв’язане.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Маючи в резервах понад 43 мільярди доларів, регулятор має змогу проводити більш варіативну політику на валютному ринку.

Цікаво, що за словами Лєсового, у травні темп контрольованої девальвації може бути подібним до квітневого і складе орієнтовно 1 – 1,3%. Тобто до початку літа офіційний курс долара, ймовірно, сягне 40 гривень.

За такого сценарію у літній період ситуація на валютному ринку буде досить інертною. І наступні відчутні зміни стануться вже восени,

– додає Лєсовий.

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