Офіційний курс 8 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,29 гривні за долар. Вартість долара впала на 6 копійок проти 7 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,30 гривні, що на 9 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 9 травня:

долар – 39,38 гривні,

євро – 42,31 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 8 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,28 гривні, а продаж – 39,75 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,50 гривні , а продаж – 39,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,68 гривні, а продаж – 39,77 гривні.

Прогноз курсу долара

Банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що цього тижня курсу долара на готівковому ринку буде коливатися в межах від 39,60 гривні до 40,30 гривні.

Зверніть увагу! За словами банкірки, в перші дні травня на ринку валют спостерігалося пожвавлення попиту. Однак це не порушило курсової стабільності.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Впевнена, що регулятор точно розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями.

Водночас є ймовірність, що цього тижня волатильність на ринку зросте.

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