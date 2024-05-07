Офіційний курс 7 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,35 гривні за долар. Вартість долара впала на 18 копійок проти 3 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,39 гривні, що на 9 копійок більше, ніж було минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 8 травня:
- долар – 39,29 гривні,
- євро – 42,30 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 7 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,30 гривні, а продаж – 39,80 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,50 гривні, а продаж – 39,85 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,66 гривні, а продаж – 39,80 гривні.
Яким буде курс цього тижня
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що в перші дні травня спостерігалося пожвавлення попиту на валюту. Втім це не було драматично і не змогло порушити курсову стабільність на ринку.
Впевнена, що регулятор точно розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями. Але волатильність на ринку цього тижня може зрости.
За прогнозами банкірки, протягом тижня вартість американського долара у готівковому сегменті ринку коливатиметься в межах діапазону 39,60 – 40,30 гривні за долар.