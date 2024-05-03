Офіційний курс 3 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,53 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 2 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,30 гривні, що на 1 копійку більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 6 травня:

долар – 39,39 гривні,

євро – 42,33 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 3 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,50 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,73 гривні, а продаж – 39,83 гривні.

Яким буде курс після Великодня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в післявеликодній період, з 6 по 12 травня, прогнозується більш розкута поведінка регулятора. Це виявиться в частих коливаннях та більшій гнучкості в обсягах валютних інтервенцій зі збереженням загальної формули ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зрозуміло, що будь-які зміни курсів на міжбанку миттєво відобразяться й на готівковому ринку. При цьому, як це було з другої половини квітня, курсові коридори для безготівкового і готівкового ринків будуть майже тотожними.

Наступного тижня коридори валютних коливань на міжбанку можуть сягнути 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

На готівковому ринку цей показник буде 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

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