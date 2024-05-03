Официальный курс 3 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,53 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 2 мая.

Читайте также НБУ прогнозирует рост зарплат до довоенного уровня

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,30 гривны, что на 1 копейку больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 6 мая:

доллар – 39,39 гривны,

евро – 42,33 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 3 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,50 гривны , а продажа – 39,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,73 гривны, а продажа – 39,83 гривны.

Каким будет курс после Пасхи

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в послепасхальный период, с 6 по 12 мая, прогнозируется более раскованное поведение регулятора. Это проявится в частых колебаниях и большей гибкости в объемах валютных интервенций с сохранением общей формулы рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понятно, что любые изменения курсов на межбанке мгновенно отразятся и на наличном рынке. При этом, как это было со второй половины апреля, курсовые коридоры для безналичного и наличного рынков будут почти тождественными.

На следующей неделе коридоры валютных колебаний на межбанке могут достичь 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

На наличном рынке этот показатель будет 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.