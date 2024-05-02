Официальный курс 2 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,63 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 12 копеек против 1 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,29 гривны, что на 7 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 3 мая:

доллар – 39,53 гривны,

евро – 42,30 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 2 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,25 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,77 гривны, а продажа – 39,87 гривны.

Каким будет доллар перед Пасхой

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае ожидаются незначительные предпраздничные "проседания" курсов. Но это будет временным, а иногда малозаметным явлением.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас можно говорить о том, что на валютном рынке может наблюдаться процесс "слабой" девальвации.

Кроме того, Лесовой говорит, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%. Таким образом, в первую декаду мая курсы валют незначительно снизятся, а уже после праздников вернутся к апрельским коридорам.

Прогнозируется, что курс на межбанке будет колебаться в пределах 39 – 41 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

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