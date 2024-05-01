Официальный курс 1 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,51 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 15 копеек против 30 апреля.

Читайте также Какие депозиты по сумме вкладов имеют наибольшую популярность

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,36 гривны, что на 13 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 2 мая:

доллар – 39,63 гривны,

евро – 42,29 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 1 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,25 гривны , а продажа – 39,90 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

Что будет с наличным долларом

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе спрос на валюту среди населения, скорее всего, возрастет. Этому поспособствует период массовой выплаты, например зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank С одной стороны, накануне Пасхи украинцы потребуют больше свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты.

Золотько одновременно добавляет, что с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.

На прошлой неделе стоимость доллара была в пределах 39,75 – 39,90 гривны.

Как прогнозируется на эту неделю, наличный курс будет колебаться между 39,60 гривны и 40,30 гривнами.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.