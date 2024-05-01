Офіційний курс 1 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,51 гривні за долар. Вартість долара впала на 15 копійок проти 30 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,36 гривні, що на 13 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 2 травня:

долар – 39,63 гривні,

євро – 42,29 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 1 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,25 гривні , а продаж – 39,90 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

Що буде з готівковим доларом

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня попит на валюту серед населення, найімовірніше, зросте. Цьому посприяє період масової виплати, як-от зарплати, пенсії та інші соцвиплати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати.

Золотько водночас додає, що з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

Минулого тижня вартість долара була в межах 39,75 – 39,90 гривні.

Як прогнозується на цей тиждень, готівковий курс буде коливатися між 39,60 гривнями та 40,30 гривнями.

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